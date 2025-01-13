Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 5-12 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 19 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Terör Operasyonları: 20 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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