Van'da Terör Operasyonları: 20 Şüpheli Gözaltında

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Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 5-12 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 19 terör örgütü PKK/KCK, 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.