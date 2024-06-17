Van'da terör operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

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Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 9-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında, 20 PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.