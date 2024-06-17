Van'da terör operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 9-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında, 20 PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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