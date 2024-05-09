Van\'da terör operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Van'da jandarma ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 1-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunan 6 PKK/KCK ve DEAŞ şüphelisi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.