Van\'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 57 şüpheli gözaltına alındı

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Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 13-19 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 37 PKK/KCK ve 20 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı.