Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 30 Haziran - 7 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 4 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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