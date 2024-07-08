Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 6 şüpheli gözaltına alındı

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Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Haziran - 7 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 4 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.