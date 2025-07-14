Van'da Terör Soruşturmaları

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 29 Haziran-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 4 terör örgütü PKK/KCK ve 2 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.