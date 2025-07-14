Van'da Terör Soruşturmaları

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 29 Haziran-13 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 4 terör örgütü PKK/KCK ve 2 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.
Zanlılar hakkında adli işlem yapıldı.
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