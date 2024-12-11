Van\'da TIR\'da 5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

VAN'da polis ekiplerinin, narkotik köpeği 'Thor' ile arama yaptığı TIR'da, sedye içine gizlenmiş 5 kilo 480 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları TIR'da arama yaptı. Narkotik köpeği Thor'un da kullanıldığı aramada ekipler, TIR'da taşınan sedyenin içine gizlenmiş 5 kilo 480 gram metamfetamin ele geçirdi. Ekipler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/Uyuşturucu madde nakletmek' suçundan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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