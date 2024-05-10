Van\'da Torbacılara Operasyon: 31 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-9 Mayıs tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 106,58 gram sentetik uyuşturucu, 36,66 gram skunk, 31,89 gram esrar, 6,08 gram eroin ve 397 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 31 şüpheliden 7'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu nakletmek", 24'ü hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
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