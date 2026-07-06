Van'ın İpekyolu ilçesinde kamyonete çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, Van-Hakkari kara yolunda, yol kenarında duran 65 EY 983 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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