Van'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Gürpınar'da otomobil bariyere çarptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde otomobilin refüjdeki bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Hakkari istikametinden Van'a gelen D.İ. idaresindeki 65 EE 168 plakalı otomobil Çavuştepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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