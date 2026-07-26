Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Van\'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Gevaş-Gürpınar yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Van'ın Gevaş-Gürpınar yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Murat Aslan yönetimindeki 59 DM 489 plakalı otomobil ile Bekir Abacı'nın kullandığı 46 D 8523 plakalı otomobil, Gevaş-Gürpınar yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlardan birinde sıkışan kadın, ekiplerin uzun süren çalışmasıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada, araçlardaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

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