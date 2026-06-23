Van'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut Adana'ya Uğurlandı - Son Dakika
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Van'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut Adana'ya Uğurlandı

23.06.2026 17:29
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Van'ın Erciş ilçesinde yaşanan trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Van'ın Erciş ilçesinde yaşanan trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut'un naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

Şehit Karabulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildi.

Jandarmanın cenaze aracından indirilen şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konulan şehidin naaşı, memleketi Adana'ya uğurlandı.

Törene Vali Yardımcıları Hasan Musab Okatan ve Önder Koç, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, kurum amirleri ve askerler katıldı.

Sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunda hafif ticari araç, jandarma personelinin bulunduğu araca arkadan çarpmıştı.

Kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuş, 3'ü jandarma personeli, 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut Adana'ya Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut Adana'ya Uğurlandı - Son Dakika
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