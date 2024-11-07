Van'da Uyuşturucu ile Mücadele Projeleri Tanıtıldı

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Van Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Narkorehber," "Narkoyetişkin" ve "Narko Nokta" projeleri, vatandaşlara tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hazırlanan "Narkorehber," "Narkoyetişkin" ve "Narko Nokta" projeleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Aralarında anne, öğretmen ve muhtarların da olduğu 366 kişiye uyuşturucuyla mücadelede alınacak önlemleri anlatan ekipler, vatandaşları madde bağımlılığı konusunda uyardı.