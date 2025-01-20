Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 838 Ecza Ele Geçirildi

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Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 bin 838 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12-19 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 838 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından adli işlem yapıldı.