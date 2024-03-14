Van'da Yaban Keçileri, DKMP Ekiplerinin Bıraktığı Yemleri Yedi - Son Dakika
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Van'da Yaban Keçileri, DKMP Ekiplerinin Bıraktığı Yemleri Yedi

Van\'da Yaban Keçileri, DKMP Ekiplerinin Bıraktığı Yemleri Yedi

Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış boyunca karla kaplı arazilere bıraktığı yemleri yiyen yaban keçilerinin görüntülerini fotokapanla kaydetti. Ekipler, yaban hayvanlarının beslenmesini sağlamak ve popülasyonlarını belirlemek amacıyla ot ve saman bıraktıkları noktalara video kaydı alan fotokapanlar yerleştirdi. DKMP 14. Bölge Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda keçilerin yemleri yemesinin çalışanları mutlu ettiğini belirtti.

14.03.2024 12:31
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Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, kış boyunca karla kaplı arazilere bıraktığı yemleri yiyen yaban keçilerinin görüntüleri fotokapanla kaydedildi.

DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları devam etti.

Bölgede kaçak avcılığın önlenmesi için sürekli denetim yapan ekipler, kış boyunca karla kaplı arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için de çalışma yürüttü.

Nesli koruma altında olan ve yürütülen çalışmalarla sayıları her geçen yıl artan yaban keçileri için sarp kayalıkların bulunduğu yaşam alanlarına ot ve saman bırakan ekipler, bölgedeki popülasyonu belirlemek için de belirlenen noktalara video kaydı alan fotokapanlar yerleştirdi.

Bölgede yaşayan yaban keçilerinin, ekiplerin bıraktığı ot ve samanı yediği anlar fotokapanla kaydedildi.

DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Keçilerimizin zorlu kış şartlarında bıraktığımız yemlerden yemeleri bizi mutlu etmiştir. Çalışanlarımızın emeklerinin boşa gitmediğini görmek ayrı bir mutluluk." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Yaban Keçileri, DKMP Ekiplerinin Bıraktığı Yemleri Yedi - Son Dakika

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