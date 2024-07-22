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Van'da yapılan denetimlerde 84 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

15-21 temmuzda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 10 bin 170 aracın sorgulaması yapıldı.

444 sürücüye 1 milyon 277 bin 705 lira idari para cezasının uygulandığı denetimlerde 84 araç trafikten men edildi.

Ekipler, 1537 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.