Van\'da Yayla Yolları Yeniden Açıldı

Pınar Belek:

vay canına bu yayla yolları açılmasına çok sevindum çünkü oralarda yaşayan koyunlar keçiler ve atlar da bu kış boyunca çok sıkıldı herhalde şimdi rahat ettiler işte hayvanlar doğada özgür gezebilecek yer bulacaklar çok güzel bir haber bu yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim