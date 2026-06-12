Van'da Yayla Yolları Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Van'da Yayla Yolları Yeniden Açıldı

Van\'da Yayla Yolları Yeniden Açıldı
12.06.2026 11:40
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Van'ın Gürpınar ilçesinde kış kapalı kalan yayla yolları, ekiplerin çalışmalarıyla tekrar trafiğe açıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde, kış boyunca ulaşıma kapalı kalan yayla yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu yeniden açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yayla yollarını ulaşıma açmak için çaba gösteren ekipler, yolları açarak hayvancılıkla uğraşanların yaylalara ulaşımını sağladı.

Atıyla yaylaya giden Topyıldız Mahallesi sakinlerinden Musa Halat, yayla yollarının açılmasına yönelik çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yoldaki çamurun kurumasıyla araçlarıyla da yaylaya gidebileceklerini anlatan Halat, "Buradaki yaylaların rakımı yüksek. Hayvancılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Bu süreçte yaylaya ulaşmamız bizim için önemli. Yolumuz açıldı. Mutluyuz. Emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere ekiplerimize ve herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Yayla Yolları Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Arif Uzun Mustafa Arif Uzun:
    abi ben bilmiyorum ama hayvancılıkla uğraşan insanlar için gerçekten çok önemli bi şey olmuş herhalde yaylaya ulaşamazlarsa işleri de duracak böyle düşünce bu haber mantıklı geliyor 0 0 Yanıtla
  • İlker Durusu İlker Durusu:
    yaya yolları açıldı diye haberleşilecek ne var kış her sene geliyo bu işler de rutin 0 0 Yanıtla
  • Pınar Belek Pınar Belek:
    vay canına bu yayla yolları açılmasına çok sevindum çünkü oralarda yaşayan koyunlar keçiler ve atlar da bu kış boyunca çok sıkıldı herhalde şimdi rahat ettiler işte hayvanlar doğada özgür gezebilecek yer bulacaklar çok güzel bir haber bu yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim 0 0 Yanıtla
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