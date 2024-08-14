Van'da yıkılan metruk binadaki güvercin yavruları koruma altına alındı - Son Dakika
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Van'da yıkılan metruk binadaki güvercin yavruları koruma altına alındı

Van\'da yıkılan metruk binadaki güvercin yavruları koruma altına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde yıkılan metruk binadaki 20 güvercin yavrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek koruma altına alındı. Yavrular tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

14.08.2024 12:19
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Van'ın Tuşba ilçesinde yıkılan metruk binadaki 20 güvercin yavrusu, koruma altına alındı.

Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Doğan Çenger, kendisine ait metruk binanın yıkımı esnasında, yuvada 20 kır güvercini yavrusunu fark etti.

Çalışmalara ara veren Çenger, kuş yavrularını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Merkezde koruma altına alınarak tedavilerine başlanan güvercin yavruları, yeniden doğaya salınacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, ekolojik dengenin bozulmaması gerektiğini söyledi.

Birçok yaban hayvanının merkezde tedavi edildiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Kır güvercinleri, genellikle çatılara yuva yaparak hayatlarını sürdürmekte. Vatandaşlarımız binalarını yenilediklerinde, yıktıklarında veya çatıyı değiştirmek istediklerinde güvercin yuvalarıyla karşılaşıyorlar. Merkezimize yakın bir yerde böyle bir durum yaşandı. Yavru güvercinler bize getirildi. Küçük yavruları kuvözde, yetişkinleri de ellerimizle besliyoruz. Yavruları doğaya kazandırmak için bütün imkanlarımızın seferber ettik."

Çenger ise "Yavrular zarar görmesin diye yıkımı erteledik. Yavru kuşlara bir süre baktık. Daha sonra merkeze getirdik. Burada iyi bakılıyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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