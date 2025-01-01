Van\'da Yılbaşı Uygulamaları

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Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Kentte yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, asayiş ve trafik uygulamasına devam etti.

Asayiş Şube ile Trafik Denetleme Şube ekipleri, yoğun kullanılan cadde, kavşak ve sokaklarda uygulama yaptı.

Şüpheli görülen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülerin alkol muayenesini yaptı.

Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, kask kullanmama ve seyir halindeyken cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.