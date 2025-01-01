Van'da Yılbaşı Uygulamaları - Son Dakika
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Van'da Yılbaşı Uygulamaları

Van\'da Yılbaşı Uygulamaları

Polis, Van'da yılbaşı gecesi asayiş ve trafik kontrolleri yaptı, kuralları ihlal edenlere ceza kesti.

01.01.2025 00:16
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Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Kentte yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, asayiş ve trafik uygulamasına devam etti.

Asayiş Şube ile Trafik Denetleme Şube ekipleri, yoğun kullanılan cadde, kavşak ve sokaklarda uygulama yaptı.

Şüpheli görülen araçlarda arama yapan ekipler, sürücülerin alkol muayenesini yaptı.

Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, kask kullanmama ve seyir halindeyken cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Yılbaşı Uygulamaları - Son Dakika

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