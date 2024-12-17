Van'da Yoğun Kar Yağışı 21 Yerleşim Yerini İzole Etti - Son Dakika
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Van'da Yoğun Kar Yağışı 21 Yerleşim Yerini İzole Etti

Van\'da Yoğun Kar Yağışı 21 Yerleşim Yerini İzole Etti

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

17.12.2024 09:28  Güncelleme: 09:31
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VAN'da dün akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse 25 santimetreye ulaştı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Van ve çevresinde dün akşam kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı 16 mahalle ve 5 mezraya ulaşım sağlanamadı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerdeyse yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan kırsal mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezinde de kar temizleme çalışması yapıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir ve İpekyolu Belediye ekipleri, kent merkezindeki kaldırımlarda kar temizliği yaparken, iş makineleri de yolları temizledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Yoğun Kar Yağışı 21 Yerleşim Yerini İzole Etti - Son Dakika

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