Van'daki Hayvan Barınağında Dehşet Verici Görüntüler: Köpekler Birbirini Parçaladı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hayvan barınağında dehşete düşüren görüntüler...Personel yetersiz kalınca köpekler birbirini parçaladı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kurubaş bölgesindeki doğal hayvan barınağında köpekler birbirine saldırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 250 dönümlük alan üzerine kurulan doğal yaşam alanında, hayvanların bakımlarındaki yetersizlikler sorunları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde barınağa giden hayvanseverler, çok sayıda köpeğin birbirine saldırdığına tanıklık etti. O anlarda çekilen görüntülerde, çok sayıda köpeğin kavga ettiği ve bazılarının yaralandığı görüldü. Hayvanseverler ile barınak görevlilerinin güçlükle ayırdığı köpekler, barınakta yeterli bakım ve gözetimin sağlanmadığını gözler önüne serdi. Yetersiz personel sayısı ve denetim eksikliği, saldırıların önlenmesini zorlaştırırken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yetkililere çağrıda bulunuldu. Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi'nden barınak şartlarının iyileştirilmesi ve hayvan refahının sağlanması adına daha etkin adımlar atılmasını bekliyor.