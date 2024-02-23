Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerindeki Karla Kaplı Mendereslerin Etkileyici Görüntüleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerindeki Karla Kaplı Mendereslerin Etkileyici Görüntüleri

Van\'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerindeki Karla Kaplı Mendereslerin Etkileyici Görüntüleri

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerinde bulunan karla kaplı arazilerden geçen menderesler, kıvrımlı yapılarıyla görsel bir şölen sunuyor. Yazın yeşillenen ve kışın beyaza bürünen arazilerde süzülen menderesler, her mevsim etkileyici manzaralar oluşturuyor. Başkale ilçesinde yetiştirilen develerin mendereslerin bulunduğu bölgeden geçişi ise ilgi çekici görüntüler ortaya çıkarıyor. Çaldıran ilçesinde ise yoğun yağışlar sonucu oluşan karla kaplı menderesler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Menderesler, dron ile çekilen görüntülerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

23.02.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçesinde karla kaplı arazilerden geçen derelerin oluşturduğu menderesler, kıvrımlı yapılarıyla seyirlik görüntüler sunuyor.

Yaz mevsiminde yeşile bürünen, kışın da bembeyaz kar örtüsüyle kaplanan arazilerde, doğanın kılcal damarları gibi süzülen menderesler yılın her döneminde etkileyici manzaralara sahne oluyor.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki deve güreşleri için Başkale ilçesinde yetiştirilen develerin, Konuksayar Mahallesi'ndeki mendereslerin bulunduğu bölgeden geçtiği anlar, ilgi çeken görüntüler oluşturuyor.

Son yılların en fazla yağışını alan Çaldıran ilçesinde de çevresi karla kaplanan mendereslerin manzarası doğaseverleri cezbediyor.

Her mevsim fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken menderesler, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

Çaldıran, Başkale, kar, Van, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerindeki Karla Kaplı Mendereslerin Etkileyici Görüntüleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerindeki Karla Kaplı Mendereslerin Etkileyici Görüntüleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement