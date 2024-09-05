Hükümlüler, Van'daki Okulları Yeniliyor

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Van'daki okullar denetimli serbestlikle güzelleşti

-Hükümlüler, Van'daki okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı

VAN - Van'da denetimli serbestlik tedbirlerine tabi tutulan yükümlüler, kentteki okullarda badana, tadilat ve onarım işlerini yaparak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Adalet Bakanlığı tarafından çağdaş infaz sistemini geliştirmek ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olmak amacıyla çok sayıda proje hayata geçiriliyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kentteki okullarda çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde kentte yaklaşık 10 okulun badana, tadilat, onarım ve temizlik işleri, kamu hizmet cezalarını infaz eden hükümlüler tarafından yapıldı. Yürütülen çalışmayla okullar, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.

Okullarda yapılan onarımlardan memnuniyet duyan okul yöneticileri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkili personellerine ve hükümlülerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.