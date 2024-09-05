Hükümlüler, Van'daki Okulları Yeniliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hükümlüler, Van'daki Okulları Yeniliyor

Van'da denetimli serbestlik tedbirlerine tabi tutulan hükümlüler, kentteki okullarda badana, tadilat ve onarım işlerini yaparak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

05.09.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki okullar denetimli serbestlikle güzelleşti

-Hükümlüler, Van'daki okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladı

VAN - Van'da denetimli serbestlik tedbirlerine tabi tutulan yükümlüler, kentteki okullarda badana, tadilat ve onarım işlerini yaparak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi.

Adalet Bakanlığı tarafından çağdaş infaz sistemini geliştirmek ve hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olmak amacıyla çok sayıda proje hayata geçiriliyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kentteki okullarda çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde kentte yaklaşık 10 okulun badana, tadilat, onarım ve temizlik işleri, kamu hizmet cezalarını infaz eden hükümlüler tarafından yapıldı. Yürütülen çalışmayla okullar, yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi.

Okullarda yapılan onarımlardan memnuniyet duyan okul yöneticileri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkili personellerine ve hükümlülerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Güncel, Van, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hükümlüler, Van'daki Okulları Yeniliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: Hükümlüler, Van'daki Okulları Yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement