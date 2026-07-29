Van'daki Yatırımlar İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'daki Yatırımlar İncelendi

Van\'daki Yatırımlar İncelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Balcı, Van'daki inşaat projelerini gezerek, ekonomik ve sosyal katkıları değerlendirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte yapımı devam eden yatırımları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Balcı, şehirlerarası otobüs terminali, sebze hali, soğuk hava deposu ile karpuz üretim alanlarını gezdi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Balcı, projelerin Van'ın ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Kentte önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Şehirlerarası otobüs terminalinin tamamlanmasıyla Van'ın ulaşım altyapısı daha modern bir yapıya kavuşaktır. Erciş yolunda yapımı süren modern sebze hali 102 dükkandan oluşacak. Burası esnafa daha konforlu ve düzenli bir çalışma ortamı sunacaktır. Tesis tarım, hayvancılık ve meyvecilikle uğraşan üreticilere de önemli katkılar sunacak. Soğuk hava deposu ise 23 bin 946 metrekare alana inşa edilerek 5 bin 660 metrekare kapalı alana sahip olacak. Van'da üretilen tarımsal ürünlerin sağlıklı koşullarda depolanmasına ve pazarlanmasına önemli katkı sunacak."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, İnşaat, Balcı, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'daki Yatırımlar İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:32:57. #7.12#
SON DAKİKA: Van'daki Yatırımlar İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.