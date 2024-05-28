Van\'dan Kırıkkale\'ye Gelen Genç Girişimci, KOSGEB Desteğiyle Mermer Atölyesi Kurdu

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Van'dan 13 yaşında Kırıkkale'ye gelen ve bir süre amcasının yanında çalışan Erhan Timur, kurduğu mermer atölyesinin ekipman ihtiyacını devletin sağladığı destekle aldı.

Geçen yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 5 bin lira kurulum, 100 bin lira da makine, teçhizat ve yazılım desteği alan 33 yaşındaki Timur, iş yerinde inşaatlar için küpeşte (merdivenlerin yanlarında veya balkonlarda kullanılan dikey süsleme), kapı eşiği, mermer mezar ve mutfak tezgahı ile mermer döşeme işleri yapıyor.

Kentte mermercilik yapan üç çocuk babası genç girişimci Erhan Timur, AA muhabirine, 2004'te Van'dan Kırıkkale'ye geldiğini, daha sonra amcasının yanında işe başladığını söyledi.

Yaklaşık 15-16 yıl çalışıp mesleği öğrendiğini ve artık kendi başına bu işi yapabileceğini düşündüğünü anlatan Timur, şöyle konuştu:

"İş yerimi açtıktan sonra KOSGEB'e destek için başvurdum. Kurulum ile makine, teçhizat ve yazılım desteği alarak CNC makinesi, kompresör ve kaynak makinesi aldım. CNC makinesinde mezar taşı ve mermer yazısı ile mermer kesim işlerini, kompresör makinesiyle mermer tozu olan CNC makinesi, spiral ve makinelerin tozlarını temizliyorum. Kaynak makinesi ile de kırılan sehpa ve mezar iskeletlerini kendi imkanlarımla yapıyorum."

"İşimi büyütmek istiyorum"

Timur, iş yerinde mezar ve mutfak tezgahı mermeri, inşaatlar için küpeşte ve kapı eşikleri ile mermer döşeme işi yaptığını belirtti.

İş durumunun iyi olduğunu ve giderek işlerini büyüttüğünü dile getiren Timur, "Eleman ihtiyacım var onu da yavaş yavaş gideriyorum. İmkanım yoktu, CNC makinesine bütçem yetmiyordu. Çok şükür bu makineyi KOSGEB desteğiyle aldım. Bu makine bana çok kolay geliyor. Mezar taşını koyuyorum o yazıyı yazarken ben de başka işlere bakıyorum ve zamanımı çok iyi değerlendiriyorum."

Aldığı destekten memnun olduğunu ve çevresindekilerin destekler hakkında kendisinden bilgi aldığını belirten Timur, "Yeni ekipman ve malzemeler alarak işimi büyütmek istiyorum." dedi.