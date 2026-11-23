Van'ın Erciş ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktor ve hemşireyi darbettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocapınar Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezine evlilik raporu almak için başvuran Ö.İ. ve M.İ. raporun geç verildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Çıkan tartışmada doktor M.E. ve hemşire F.G. darbedildi.

Yaralanan sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.