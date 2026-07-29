Van Gölü'nde Dip Çamuru Temizliği Sürüyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde Dip Çamuru Temizliği Sürüyor

Van Gölü\'nde Dip Çamuru Temizliği Sürüyor
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Van Gölü'nden şimdiye kadar 2,165,000 m³ dip çamuru çıkarıldı, hedef 2,800,000 m³.

VAN Gölü'nde yürütülen temizlik çalışmaları aralıksız sürerken, şimdiye kadar gölden 2 milyon 165 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Van Gölü'nde 2021 yılında Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan dip çamuru ve balçık temizliği çalışmaları, 14 kilometrelik sahil bandında aralıksız sürüyor. Yürütülen çalışmalarda, gölde günlük ortalama 1700 metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılırken, bugüne kadar ise 2 milyon 165 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. İş makineleriyle göl tabanından çıkarılan dip çamuru ve balçık, kamyonlarla taşınarak belirlenen alanda bertaraf ediliyor. Temizlik çalışmalarının tamamlandığı sahil kesimleri kötü koku ve kirlilikten büyük ölçüde arındırılırken, kıyılar belli iyileştirmeler ardından yeniden vatandaşların kullanımına açılıyor.

'GÜNLÜK ORTALAMA 1700 METREKÜP ÇAMUR ÇIKARIYORUZ'

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi civarı ve sahil yolu 4'üncü etapta devam ediyor. 45 personel, 22 kamyon ve 12 iş makinesi ile alanda çalışmaların devam ettiğini belirten Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Van Gölü Koruma Şube Müdürlüğü Şefi Bayram Ortasaç, "Dip çamuru temizleme çalışmalarımız kendi bünyemizdeki araç ve gereçlerle hummalı bir şekilde sürüyor. Burada günlük ortalama 1700 metreküp dip çamuru çıkarıyoruz. Bu çalışma Van Gölü için hayati önem arz ediyor. Van Gölü'nün nefes almasını sağlıyor. Çalışmalarımız inşallah devam edecek" dedi.

2 MİLYON 800 BİN METREKÜP DİP ÇAMURU ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Saha personeli Ruşen Yorgun ise gölün dip çamuru temizliği için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere temiz şekilde aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalarda toplam 2 milyon 800 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Van Gölü, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Dip Çamuru Temizliği Sürüyor - Son Dakika

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