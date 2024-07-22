Van Gölü'nde Dolunay Güzelliği - Son Dakika
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Van Gölü'nde Dolunay Güzelliği

Van Gölü üzerinde yükselen dolunay, görsel bir şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünen dolunayın oluşturduğu yakamoz, izleyenleri hayran bıraktı. Ahlat ilçesinden izlenen dolunay, Van Gölü üzerinde eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Fotoğrafçılar ve vatandaşlar, bu güzel manzarayı fotoğraflamak ve izlemek için sahilin öğretmenevi iskelesine akın etti.

22.07.2024 00:23
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Van Gölü'nde dolunay güzelliği

Van Gölü üzerinde yükselen dolunay görsel şölen oluşturdu

BİTLİS - Van Gölü üzerinde yükselen dolunay görsel şölen oluşturdu. Bulutların arasından kızıl renge bürünerek çıkan dolunayın oluşturduğu yakamoz da hayran bıraktı. Bitlis'in Ahlat ilçesinden izlenen Van Gölü'nün üzerinde yükselen dolunay seyri eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Van Gölü'nde kızıl rengiyle dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle çekimler yaparken, bazı vatandaşlar da ilçenin sahilinde bulunan öğretmenevi iskelesine inerek yakamozu izledi. Van Gölü üzerinde yükselen dolunayı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Şu anda Ahlat'ta dolunayın yükselişini seyrediyoruz. Dolunay, Van Gölü'nde çok güzel bir görüntü ve yükseldikçe çok güzel bir yakamoz oluşturuyor. Fotoğrafçı arkadaşlarla bu manzarayı kaçırmamak için geldik. Burada bunları görüntülüyoruz. Herkesi buraya fotoğraf çekmeye ve bu manzarayı seyretmeye davet ediyoruz. Gerçekten çok görülmeye değer bir manzara, herkesi buraya fotoğraf çekmeye bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Dolunay Güzelliği - Son Dakika

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