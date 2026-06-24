Van Gölü'nde Temizlik Çalışmaları İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'nde Temizlik Çalışmaları İlerliyor

Van Gölü\'nde Temizlik Çalışmaları İlerliyor
24.06.2026 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'nde başlatılan dip çamuru temizleme çalışmalarıyla 2.1 milyon m³ çamur çıkarıldı.

VAN Gölü'nün kirlilikten arındırılması amacıyla 2021 yılında başlatılan dip çamuru ve balçık temizleme çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, bugüne kadar gölden 2 milyon 100 bin metreküp dip çamuru çıkarılırken, 700 bin metreküp çamurun daha temizlenmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün korunması amacıyla başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları, Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda aralıksız devam ediyor. Toplam 14 kilometrelik sahada sürdürülen çalışmalar kapsamında göl tabanındaki balçık ve dip çamuru temizlenip, çevresel kirliliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, şu ana kadar 2 milyon 100 bin metreküp dip çamurunun çıkarıldığını, proje tamamlandığında ise toplam 2 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun Van Gölü'nden uzaklaştırılmış olacağını belirtti.

ARITMA TESİSLERİ TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) bünyesindeki atık su arıtma tesisleri de tam kapasite hizmet veriyor. Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden gelen evsel atık sular ileri teknoloji yöntemleriyle arıtılırken, diğer ilçelerdeki tesisler sayesinde Van Gölü'ne ulaşan kirletici yükün önemli ölçüde azaltıldığı belirtildi.

AZOT VE FOSFOR GÖLDEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Tesise ulaşan yüksek organik yüke sahip atık sular, fiziksel, biyolojik ve kimyasal işlemlerden geçirilip, çevreye zarar vermeyecek seviyeye getiriliyor. Laboratuvar analizlerinde arıtılan suyun berrak, kokusuz ve ekolojik yaşama uygun hale geldiği tespit ediliyor.

Van Gölü'nde kirliliğe neden olan başlıca unsurlar arasında bulunan azot ve fosfor bileşenleri de ileri biyolojik arıtma süreçleriyle sudan ayrıştırılıyor. Mikroorganizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sayesinde alg oluşumuna ve kötü kokuya neden olabilecek kirletici yük ortadan kaldırılıyor.

İNCİ KEFALİNİN YAŞAM ALANI KORUNUYOR

Biyolojik arıtma sürecinin ardından dezenfeksiyon ünitesinden geçirilen su, Van Gölü Havzası'nın hassas ekolojik yapısına uygun şekilde deşarj ediliyor. Böylece Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin yaşam alanlarının korunmasına da katkı sağlanıyor.

BAHÇESARAY'A DA ARITMA TESİSİ YAPILIYOR

İpekyolu ve Tuşba Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yanı sıra Edremit, Muradiye, Çaldıran, Erciş, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale, Özalp ve Saray ilçelerindeki arıtma tesisleri de tam kapasite hizmet veriyor. Kent genelinde arıtma tesisi bulunmayan tek ilçe olan Bahçesaray'da ise tesis yapım çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bahçesaray Atık Su Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasıyla, Van'da arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Van Gölü, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Temizlik Çalışmaları İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
A Milli Takım’ın çektiği 62 şut analiz edildi Sonuç fiyasko A Milli Takım'ın çektiği 62 şut analiz edildi! Sonuç fiyasko
Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede Fenerbahçe Beko, Shane Larkin için devrede
Sergen Yalçın, ’’Ne olur beni çıkar’’ diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
“Demirtaş’ı ziyaret edeceğim“ diyen Kılıçdaroğlu’na Sırrı Sakık’tan zehir zemberek sözler "Demirtaş'ı ziyaret edeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na Sırrı Sakık'tan zehir zemberek sözler
Icardi Arjantin’de mahsur kaldı, Türkiye’ye dönemiyor Icardi Arjantin'de mahsur kaldı, Türkiye'ye dönemiyor
Türkiye, FIBA’nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri “güç sıralamasında“ ilk sırada Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

15:22
Fenerbahçe’de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi’nde Trump ile baş başa görüşme olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
14:23
Davutoğlu’nun Ahmed Şara’ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 15:40:12. #7.12#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Temizlik Çalışmaları İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.