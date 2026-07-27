Van Gölü\'nde Yaz Yoğunluğu

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle yurttaşlar Van Gölü sahillerine akın etti. Aileler göl kenarında vakit geçirirken, çocuklar serin suların keyfini çıkardı.

Van'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Van Gölü sahilleri doldu. İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki sahillerde yoğunluk oluştu. Bazı yurttaşlar göle girerken bazıları da yürüyüş yapıp piknik alanlarında zaman geçirdi.

Özalp ilçesinden Amik Sahili'ne gelen Mehmet Öztaş, Amik Kalesi'ni gezdiğini söyledi. Öztaş, "Sahili ve gölü oldukça temiz. Bugün sahilde büyük bir yoğunluk var. Oturacak yer bulmakta zorlanıyoruz" dedi. Van Gölü sahillerinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Öztaş, "Her hafta ya da iki haftada bir Van Gölü'ne geliyorum. Burada vakit geçiriyor, göle giriyoruz. Van Gölü gerçekten çok güzel. Herkesi Van'a davet ediyorum" diye konuştu.

Sahilde vakit geçirenler, Van Gölü'nün doğal yapısının korunması için ziyaretçilere çevre temizliği konusunda duyarlı olma çağrısında bulundu.