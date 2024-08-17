Van Gölü\'nden 1 Milyon 950 Bin Metreküp Dip Çamuru ve Balçık Çıkarıldı

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Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarda, Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 950 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla yürütülen projede dip çamuru ve balçık temizleme çalışmaları devam etti.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahili ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahilinde başlatılan projenin birinci ve ikinci etabında dip çamuru ve balçık temizliğini tamamlayan ekipler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 15 Temmuz Parkı arasındaki üçüncü etapta çalışmalarını sürdürdü.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 1 milyon 950 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

2011'de başlatılan proje kapsamında 100 iş makinesiyle sürdürülen çalışmalarda 14 kilometrelik sahil bandında 5 milyon metreküp dip çamurun çıkarılması planlanıyor.