Van Gölü’nden 2 milyon 385 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van Gölü’nden 2 milyon 385 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gölü’nden 2 milyon 385 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN Gölü’nün korunması ve kirlilikten arındırılması amacıyla 2021 yılında başlatılan dip temizliğinde bugüne kadar 2 milyon 385 bin metreküp balçık ve çamur çıkarıldı.

VAN Gölü'nün korunması ve kirlilikten arındırılması amacıyla 2021 yılında başlatılan dip temizliğinde bugüne kadar 2 milyon 385 bin metreküp balçık ve çamur çıkarıldı.

Van Gölü Havzası'nın korunması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2021 yılında başlatılan dip çamuru ve balçık temizleme çalışmaları sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, yaklaşık 13,9 kilometrelik sahada bitme aşamasına geldi. Göl tabanında biriken balçık ve dip çamurunun temizlenmesiyle çevresel kirliliğin önlenmesi ve gölün ekolojik yapısının korunması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR 3 ETAPTA YÜRÜTÜLÜYOR

Dip çamuru temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek Büyükşehir Belediyesi yetkililerden bilgi alan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, projenin Van Gölü'nün gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Çalışmaların üç etap halinde yürütüldüğünü belirten Türkmenoğlu, "Birinci etap 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın bulunduğu alandı. Burada temizlik çalışması gerçekleştirildi. İkinci etap Yaşar Kemal Parkı'nın bulunduğu bölgeydi. Oradaki temizlik de tamamlandı. Üçüncü etap ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Kalesi arasındaki bölgeyi kapsıyor. Bugüne kadar 2 milyon 385 bin metreküp dip çamuru temizlendi. 2 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun daha temizlenmesi hedefleniyor" dedi.

PROJEYE 12 MİLYAR LİRAYA YAKIN KAYNAK AKTARILDI

Van Gölü'nün 3 bin 713 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu, "Çalışmalar yalnızca Van kıyılarında değil, Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçeleri başta olmak üzere havzanın farklı noktalarında da sürdürülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 12 milyar liralık kaynak aktarıldı. Van'daki dip çamuru temizliği 36 iş makinesi ile yürütülüyor. Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında atık su arıtma çalışmaları da sürüyor. VASKİ bünyesindeki tesisler göle ulaşan kirletici yükün azaltılmasında önemli rol üstleniyor. Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ise İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden gelen evsel atık suların ileri teknoloji yöntemleriyle arıtılıyor. Diğer ilçelerdeki tesislerle de gölün korunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

'MİKROBİYALİTLER VAN GÖLÜ'NÜN YAŞAM KAYNAĞI'

Van Gölü'nün yaklaşık 600 bin yıllık geçmişe sahip önemli bir doğal miras olduğunu belirten Türkmenoğlu, gölün ekolojik yaşamında mikrobiyalitlerin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkmenoğlu, "Van Gölü tarihi ve doğasıyla müthiş bir göl. En önemli özelliklerinden biri de mikrobiyalitlerdir. Gölün ekolojik yaşamı açısından büyük önem taşıyan bu oluşumların korunması gerekiyor. İnci kefalinin yaşam döngüsü ve göldeki doğal dengenin devamlılığı açısından da mikrobiyalitlerin önemi büyük. Bu doğal yapının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla dip çamuru temizliği gerçekleştiriliyor. Dip çamuru ve balçık temizliğinin tamamlanmasıyla Van Gölü kıyıları daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşacak. Projeye himayelik yapan Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Van GölüGüncelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek
Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın’a kafaları karıştıracak teklif Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a kafaları karıştıracak teklif
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
Leroy Sane’den kameramana canlı yayında küfür Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür
Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL’ye yakın ceza Yanıltıcı reklam yapan iki GSM Operatörüne 8 milyon TL'ye yakın ceza
09:54
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi tutuklandı
09:45
Efsaneler aynı masada Herkes Aykut Kocaman’a odaklandı
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı
09:35
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
09:34
Polonya’da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
08:29
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
06:55
Hakkari’den kahreden haber Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 10:09:58. #7.13#
SON DAKİKA: Van Gölü’nden 2 milyon 385 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android