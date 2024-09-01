Güncel

Soyadı için kızından 50 milyon TL istedi! Tuğçe Tayfur "Utanıyorum" diyerek ateş püskürdü

Sadece Bahçeli için yaptı! Tebrik törenine damga vuran detay

Ferdi\'ye olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi

Van Gölü'nden çıkanlar pes dedirtti

Van Gölü'nde protez diş dahi çıktı

VAN - Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin kirliliğe dikkat çekmek için dalış yaptıkları Van Gölü'nde araç lastiğinden mangal şişine, cep telefonundan protez dişe kadar yüzlerce atık çıkardı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından "Duyarlı Toplum, Temiz Van" sloganıyla kent genelinde başlatılan temizlik seferberliği sürüyor. Kampanya kapsamında itfaiye ekipleri tarafından dalış yapılan Van Gölü'nden çıkarılan çöpler şaşkınlık yaşattı. Van Gölü'ne dalış yapan İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, taradığı küçük bir alanda kilolarca çöp çıkardı. Araç lastiğinden, mangal şişi, cep telefonuna; bıçak, pet ve cam şişlerden, protez dişe kadar çıkarılan yüzlerce atık şaşkınlığa neden oldu.

Yürütülen temizlik çalışmasında yer alan Van Ekoloji Derneği Şube Başkanı Bahadır Bakır da bu tablonun Van Gölü ekosistemine ciddi zarar verdiğini belirterek, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.