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Van Gölü'ne dalış yapan dalgıçlar 10 dakikada çok miktarda çöp çıkardı

VAN - Sualtı Arama Kurtarma Eğitim Derneği üyeleri, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Van Gölü'nün derinliklerine dalış yaptı.

Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında ilan edilen "5 Haziran Dünya Çevre Günü" çeşitli farkındalık organizasyonlarıyla kutlanıyor. Etkinlik çerçevesinde Van AKEM Başkanı Halil İbrahim Atacan ve dalış ekibi de dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne bir dalış gerçekleştirdi. Dalış ekibi, 10 dakika içinde gölün derinliklerinde çok sayıda çöp malzemesi topladı. Gölden çıkarılan çöpler ise Edremit ilçe meydanında sergilendi.

"Su altının bakteri yapısı değişiyor"

İHA muhabirine konuşan AKEM Başkanı Halil İbrahim Atacan, Van Gölü'nde 10 dakika içinde bir torba çöp toplanmasının üzücü olduğunu belirtti. Van Gölü'nün çöplerin yanı sıra ciddi anlamda lağıma da maruz kaldığını ifade eden Atacan, "Her geçen gün su altının bakteri yapısı değişiyor. Bakteri yapısı değiştikten sonra Van Gölü'nün bir ömrü varmış. Bunu 40 yıl olarak belirlemişler ama bunu daha da uzatmamız lazım. Gelecek nesillere bunu bir hayal olarak anlatmayalım. Bunun için daha duyarlı olmamız gerekiyor" dedi.

Adem Kaya isimli dalgıç ise su altında görüş olmamasına rağmen 10 dakika içinde büyük miktarda çöp topladıklarını belirterek, denizlerin korunması çağrısı yaptı.