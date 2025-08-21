Van Gölü Sahil Yolu 3. Etap Çalışmaları Başladı - Son Dakika
Van Gölü Sahil Yolu 3. Etap Çalışmaları Başladı

Van Gölü Sahil Yolu 3. Etap Çalışmaları Başladı
21.08.2025 14:28
Van Büyükşehir Belediyesi, sahil yolunun 3. etabında 8 km'lik asfalt çalışmasına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesince geçen yıl iki etabı tamamlanan sahil yolunun 3. etap çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca yürütülen Van Gölü sahil yolu 3. etap çalışmaları kapsamında 8 kilometrelik sahil yolunun asfaltına başlandı.

Üçüncü etabın tamamlanmasıyla 18 kilometre uzunluğa ulaşacak sahil yolu projesinde, yürüyüş ve bisiklet yolları, kaldırım, peyzaj düzenlemeleri, aydınlatmalar, çocuk oyun alanları, sosyal donatılar ve geniş rekreasyon alanları yer alıyor.

Projeyle üç ilçenin Van Gölü sahiliyle buluşturulması planlanıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü Sahil Yolu 3. Etap Çalışmaları Başladı - Son Dakika

13:26
SON DAKİKA: Van Gölü Sahil Yolu 3. Etap Çalışmaları Başladı - Son Dakika
