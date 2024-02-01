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Van Gürpınar'da Doğal Gaz Dönüşüm Projesi ile 42 Haneye Destek - Son Dakika
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Van Gürpınar'da Doğal Gaz Dönüşüm Projesi ile 42 Haneye Destek

Van Gürpınar\'da Doğal Gaz Dönüşüm Projesi ile 42 Haneye Destek

Van'ın Gürpınar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iş birliğiyle hayata geçirilen 'Doğal Gaz Dönüşüm Projesi' kapsamında, ihtiyaç sahibi 42 haneye doğal gaz kurulum malzemeleri ve iç tesisat için ücretsiz destek sağlandı. Proje sayesinde evlerine doğal gaz bağlanamayan ailelerin ısınma sorunu çözüldü.

01.02.2024 12:17
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Van'ın Gürpınar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Doğal Gaz Dönüşüm Projesi" ile ilçedeki ihtiyaç sahibi 42 haneye doğal gaz kurulum malzemeleri ve iç tesisat için destek sağlandı.

Proje kapsamında malzemelerinden montajına kadar tüm işlemleri ücretsiz gerçekleştirilen 42 hanenin doğal gaz dönüşüm sistemi tamamlandı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ihtiyaç sahibi olan ve evlerine doğal gaz bağlayamayan ailelerin yanında olduklarını söyledi.

İlçede geçen yıl doğal gaz kullanımına başladıklarını dile getiren Tanış, şunları kaydetti:

"Doğal gaz hizmeti vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği bir konuydu. Bunu çözerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bununla beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla hazırladığımız proje kapsamında maddi durumundan dolayı evine doğalgaz dönüşüm sistemini kuramayan vatandaşlarımızın tüm dönüşüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kombi, petek, baca, borular ve montaj hizmetini de karşılayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Projemiz ile bireysel ısınma problemi yaşayan 42 hanemizin sorununu çözmüş bulunuyoruz. Projemizin daha fazla aileye dokunması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Evinin doğalgaz dönüşümü tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi sakini Şükrü Oral ise doğal gazın hem konforlu hem de daha ekonomik olduğunu söyledi.

Oral, "Artık kömürün zorluklarından kurtulduk. Belediye ekiplerimiz doğal gaz için tüm malzemeleri getirdiler. Artık ısınmak için kömüre ihtiyacımız kalmadı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Aşağıkaymaz Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Emine Güngör de Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van Gürpınar'da Doğal Gaz Dönüşüm Projesi ile 42 Haneye Destek - Son Dakika
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