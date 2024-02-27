Van-Hakkari kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
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Van-Hakkari kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı

Van-Hakkari kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı

Van'da meydana gelen çığ olayının ardından Van-Hakkari kara yolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu üyeleri, olay yerinde inceleme yaparak yolun trafiğe açılıp açılmayacağına karar verecek. Yolun kapalı olması nedeniyle araç kuyrukları oluştu ve sürücüler yolun açılmasını bekliyor. Çığın sürüklediği minibüste hafif yaralanan 12 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

27.02.2024 11:58
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Van'da "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, dün Van- Hakkari kara yolunda çığın düştüğü bölgede inceleme yaptı.

Güzeldere Geçidi bölgesinde dün düşen çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı Van-Hakkari kara yolu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Sabah saatlerinde birçok kurumdan teknik personelin bulunduğu "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, çığın düştüğü bölgeye gitti.

Güzergahtaki kar tabakasını ölçen, karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreleri kontrol eden komisyonun incelemesinin ardından yolun trafiğe açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Araç kuyruğu oluştu

Yolun dün akşamdan bu yana kapalı tutulması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Bölgedeki dinlenme tesislerine yakın yerlerde durdurulan araçlardaki vatandaşlar, yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Sürücülerden Nusret Alp, "05.00'ten bu yana buradayım. Yolda çığ riski var. Bu yüzden bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, çığın sürüklediği minibüste hafif yaralanan 12 kişi, tedavilerin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

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