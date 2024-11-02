Van Hastanesinde Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Sağlık Bakanlığı, Van Erciş Devlet Hastanesi acil servisinde husumetli gruplar arasında yaşanan olaya ilişkin "Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Van Erciş Devlet Hastanesi acil servisinde iki husumetli grup arasında meydana gelen hadise neticesinde 1 hasta yönlendirme personelimiz hayatını kaybetmiş, 1'i polis memuru olmak üzere 3 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hastanelerin vatandaşlara şifa dağıtan, hastaların derdine derman olmaya çalışan güzide kurumlar olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybeden hasta yönlendirme personelimiz Emrah Budak'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tedavisi hastanelerimizde devam etmekte olan yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."