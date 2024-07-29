Van Hudut Hattında 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van Hudut Hattında 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 30 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Hudut kartallarının yaptığı arama-tarama faaliyeti sonucunda ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

29.07.2024 15:55
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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 30 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 30 kilo 156 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Hudut Hattında 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Hudut Hattında 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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