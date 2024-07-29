Van Hudut Hattında 30 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 30 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 30 kilo 156 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi."