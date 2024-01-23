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Van İl Milli Eğitim Müdürü, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Van İl Milli Eğitim Müdürü, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Van'da İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Aras, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçim yaparken zorlandığını belirtti ve oylamadaki fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Van İl Milli Eğitim Müdürü, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
23.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:43
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Van'da İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları makamında inceleyen Aras, " Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş Sevinci" ve " Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda Ol Anne" fotoğraflarını seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" adlı fotoğraflarını oylayan Aras, fotoğrafları seçerken zorlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale getirdiği "Yılın Kareleri" oylamasını önemsediğini ifade eden Aras, oylamadaki fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Nurettin Aras, Van, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

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