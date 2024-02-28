Van\'ın Abalı Kayak Merkezi, 50 Bin Kayaksevere Ev Sahipliği Yaptı

Van'ın Gevaş ilçesinde yaklaşık 2,5 kilometrelik pisti ve telesiyej hattıyla bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Abalı, sezonun açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kayaksevere ev sahipliği yaptı.
Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, Van'ın kış turizminde de öne çıkmasını sağladı.
Yaklaşık 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden merkez, kentte etkili olan yağışlar sayesinde kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla 18 Ocak'ta misafirlerini ağırlamaya başladı.
Çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da ziyaretçilerin geldiği merkez, şimdiye kadar yaklaşık 50 bin kayakseveri ağırladı.
"Mart ayında da kullanmayı ümit ediyoruz"
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AA muhabirine, kayak merkezinin 18 Ocak'tan bu yana kayakseverlerin hizmetinde olduğunu söyledi.
Bölgenin en güzel kayak tesislerinden birine sahip olduklarını dile getiren Özdemir, merkezin kentin kış turizminde de öne çıkmasına katkı sağladığını ifade etti.
Tatil dönemlerinde yoğunluğun arttığını vurgulayan Özdemir, "Merkezimizde yabancı ziyaretçileri, sporcuları, öğrencileri, birçok ilden kayakseveri ağırlıyoruz. Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. İran'a sınır olduğumuz için en çok İranlı turistler geliyor. Profesyoneller ve acemiler için ayrı pistlerimiz var. Bunları en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Mart ayında da merkezimizi kullanmayı ümit ediyoruz. 18 Ocak'tan bu yana yaklaşık 50 bin kayaksever merkezimizi ziyaret etti." diye konuştu.
Merkezde son yılların en yoğun sezonunun yaşandığını ifade eden Özdemir, kayakseverlere en iyi hizmeti vermek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Van'da yaşayan Estonyalı Alissa Selçuk, kayak merkezindeki pistlerin çok güzel olduğunu dile getirdi.
Selçuk, "Ailemle her hafta sonu Abalı Kayak Merkezi'ne geliyorum. Burası çok güzel. Çocuklarımız kızakla kayıyor. Güzel vakit geçiriyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kayakseverlerden Ümit Yabasun da Abalı Kayak Merkezi'nin kentin ekonomisine de katkı sunduğunu belirterek, "Kayak merkezinin daha da büyütülmesi gerekiyor. Van kayak turizmi noktasında ilgi görüyor. Büyük bir yoğunluk yaşanıyor." dedi.
Son Dakika › Güncel › Van'ın Abalı Kayak Merkezi, 50 Bin Kayaksevere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durduracağını ve haftaya bir ateşkes anlaşmasına varılabileceğini duyurdu. 30 bine takın insanın hayatını kaybettiği katliamla ilgili Biden'ın dondurmacıda elinde külahla bu açıklamayı yapması büyük tepki çekti.
İçişleri Bakanı olduğu dönemde muhalefet partileri için "terörist" benzetmeleri yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir hamle geldi. CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen'in seçim standına uğrayan Soylu, fotoğrafları da paylaştığı mesajına "Gülüştük, çünkü onlar oyumuza talip oldu. 'Oyunuzu bize verin' dediler. Ben de 'Oyumuz boşa gitmesin, Muradımıza gitsin' dedim. Siyasetin nazireleri vardır" notunu düştü.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Slovenya'da buluştu. Ilıcalı, Ceferin'e gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Bu buluşma hakkında Slovenya basınında Olimpija Ljubljana ile ilgilendiği iddiası yer aldı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklik yapılacağına yönelik iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevden affını istediği ve durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği öne sürülürken, basında yer alan haberler jet bir açıklamayla yalanlandı.
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
Sosyal medyada çektiği vintage karelerle tanınan Miles Myerscough-Harris isimli fotoğraf sanatçısı, İsveç Allsvenskan Ligi'nde 127 yıllık kamerayla futbol maçı çekimi yaptı, görüntüler medyada viral oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.
Kamuoyunda ''Yüksek Karlı Gizli Fon'' olarak bilinen ve 2'si tutuklu olmak üzere toplam 7 sanığın yer aldığı dolandırıcılık davasında Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e 10 milyon dolar para ödediğini gösteren kayıt bulundu.
Rusya, tüketicilerin ve çiftçilerin artan talebi ve rafinerilerindeki bakım çalışmaları öncesinde iç talebi karşılamak amacıyla 1 Mart'tan itibaren petrol ihracatını altı ay süreyle askıya alacağını duyurdu. Bu kritik kararın, petrol ithalatçısı ülkelerden biri olan Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?