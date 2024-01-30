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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ nedeniyle yol kapandı - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ nedeniyle yol kapandı

Van'ın Bahçesaray ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi yolunun 2 noktasına çığ düşmesi sonucu yol kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde çığ nedeniyle yol kapandı
30.01.2024 - 16:46,
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VAN'ın Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi'nin yolu, 2 noktaya çığ düşmesi sonucu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.

Bahçesaray ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Altındere Mahallesi yolunun 2 noktasına, 2 gün önce çığ düştü. Kapanan yolu açmak için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, çığın kapattığı mahalle yolunda tüneller açarak ilerledi. İş makineleri, yüksekliği yer yer 7 metreyi bulan çığ kütlelerinin arasında tünellerle yolu açmaya çalışıyor. Bu arada Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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