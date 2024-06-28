Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığlar eriyerek tarım arazilerini suluyor

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kırsal mahallelerin yakınına düşen çığlar nedeniyle biriken kar kütlelerinin erimesiyle, yaz aylarında tarım arazileri ve hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor.

İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki kırsal Çatbayır Mahallesi'nde çetin geçen kış nedeniyle bazı noktalarda halen metrelerce yükseklikte kar birikintileri bulunuyor.

Ocak ve şubat aylarında düşen çığların oluşturduğu kar yığınının havanın ısınmasıyla erimeye başlaması, tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahallelinin yüzünü güldürüyor.

Bölgede erimeye başlayan çığ yatağından gelen suyla tarım arazilerini sulayan yöre sakinleri aynı zamanda hayvanların su ihtiyacını da buradan karşılıyor.

Tabanından geçen akarsu nedeniyle kar tünelini andıran görüntülerin oluştuğu metrelerce yükseklikteki kar yığınının altına giren mahalle sakinleri, kışın tahrip olan kanalı kazma ve küreklerle temizleyerek suyun tarım arazilerine ulaşmasını sağlıyor.

Çökme tehlikesine rağmen "kar tüneli"nde çalışma yürüten vatandaşlar, kışın çileye dönüşen karın sıcak yaz günlerinde hayvanlar ve tarım arazileri için can suyu olduğunu belirtiyor.

"Çoğu zaman kar tünellerinin içinde çalışıyoruz"

Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, AA muhabirine, günlerdir arazilerine su ulaştırmak için el birliğiyle çalışma yürüttüklerini söyledi.

Riskli olmasına rağmen, oluşan kar tünellerinin altında kanalı temizlediklerini anlatan Kayan, şunları kaydetti:

"Arazilerimize su ulaştırmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 3 kilometre boyunca kanalı temizledik. Bazen riskli bölgede çalışmak zorunda kalıyoruz ancak mecburuz. Suyu mahalleye yeterli oranda ulaştıramazsak arazilerimiz kuruyacak. En çok kar tünellerinin içinde zorlanıyoruz. Çünkü hem risk var hem de ıslanıyoruz."

Çatbayır Mahallesi sakinlerinden Alaattin Avşar ise tarlaların yeterli oranda suya kavuşması için el birliğiyle mücadele ettiklerini vurguladı.

Kurak geçen yaz aylarında kar yığınından gelen suyla arazileri suladıklarını anlatan Avşar, "Çok zorlu bir çalışma yürütüyoruz. Tırmanış zor. Çoğu zaman kar tünellerinin içinde çalışıyoruz. Bu sene kar çok yağdı. Kar kütleleri halen erimedi. Sevindirici nokta karların erimesiyle su kaynaklarının bollaşması." diye konuştu.

Kar yığınının olduğu bölgede arkadaşlarıyla küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Abdurrahman Keser de "Kar üzerinden geçerken endişe ediyoruz ama geçmek zorunda kalıyoruz. Akşama kadar burada hayvanlarımızı otlatıyoruz. Alıştığımız için zor gelmiyor. Bazen hava sıcak olunca kar sularının oluşturduğu göletlere girerek serinliyoruz." ifadesini kullandı.