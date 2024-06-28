Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığlar eriyerek tarım arazilerini suluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığlar eriyerek tarım arazilerini suluyor

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın düşen çığlar nedeniyle biriken kar kütlelerinin erimesiyle, yaz aylarında tarım arazileri ve hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor. Çatbayır Mahallesi'nde çetin geçen kış nedeniyle halen metrelerce yükseklikte kar birikintileri bulunuyor. Bölgede erimeye başlayan çığ yatağından gelen suyla tarım arazilerini sulayan yöre sakinleri aynı zamanda hayvanların su ihtiyacını da buradan karşılıyor. Mahalle sakinleri, kışın tahrip olan kanalı kazma ve küreklerle temizleyerek suyun tarım arazilerine ulaşmasını sağlıyor. Bu durum, çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri için büyük bir avantaj oluşturuyor.

28.06.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kırsal mahallelerin yakınına düşen çığlar nedeniyle biriken kar kütlelerinin erimesiyle, yaz aylarında tarım arazileri ve hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor.

İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki kırsal Çatbayır Mahallesi'nde çetin geçen kış nedeniyle bazı noktalarda halen metrelerce yükseklikte kar birikintileri bulunuyor.

Ocak ve şubat aylarında düşen çığların oluşturduğu kar yığınının havanın ısınmasıyla erimeye başlaması, tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahallelinin yüzünü güldürüyor.

Bölgede erimeye başlayan çığ yatağından gelen suyla tarım arazilerini sulayan yöre sakinleri aynı zamanda hayvanların su ihtiyacını da buradan karşılıyor.

Tabanından geçen akarsu nedeniyle kar tünelini andıran görüntülerin oluştuğu metrelerce yükseklikteki kar yığınının altına giren mahalle sakinleri, kışın tahrip olan kanalı kazma ve küreklerle temizleyerek suyun tarım arazilerine ulaşmasını sağlıyor.

Çökme tehlikesine rağmen "kar tüneli"nde çalışma yürüten vatandaşlar, kışın çileye dönüşen karın sıcak yaz günlerinde hayvanlar ve tarım arazileri için can suyu olduğunu belirtiyor.

"Çoğu zaman kar tünellerinin içinde çalışıyoruz"

Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, AA muhabirine, günlerdir arazilerine su ulaştırmak için el birliğiyle çalışma yürüttüklerini söyledi.

Riskli olmasına rağmen, oluşan kar tünellerinin altında kanalı temizlediklerini anlatan Kayan, şunları kaydetti:

"Arazilerimize su ulaştırmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 3 kilometre boyunca kanalı temizledik. Bazen riskli bölgede çalışmak zorunda kalıyoruz ancak mecburuz. Suyu mahalleye yeterli oranda ulaştıramazsak arazilerimiz kuruyacak. En çok kar tünellerinin içinde zorlanıyoruz. Çünkü hem risk var hem de ıslanıyoruz."

Çatbayır Mahallesi sakinlerinden Alaattin Avşar ise tarlaların yeterli oranda suya kavuşması için el birliğiyle mücadele ettiklerini vurguladı.

Kurak geçen yaz aylarında kar yığınından gelen suyla arazileri suladıklarını anlatan Avşar, "Çok zorlu bir çalışma yürütüyoruz. Tırmanış zor. Çoğu zaman kar tünellerinin içinde çalışıyoruz. Bu sene kar çok yağdı. Kar kütleleri halen erimedi. Sevindirici nokta karların erimesiyle su kaynaklarının bollaşması." diye konuştu.

Kar yığınının olduğu bölgede arkadaşlarıyla küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Abdurrahman Keser de "Kar üzerinden geçerken endişe ediyoruz ama geçmek zorunda kalıyoruz. Akşama kadar burada hayvanlarımızı otlatıyoruz. Alıştığımız için zor gelmiyor. Bazen hava sıcak olunca kar sularının oluşturduğu göletlere girerek serinliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Bahçesaray, Van, Tarım, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığlar eriyerek tarım arazilerini suluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:03:26. #1.11#
SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığlar eriyerek tarım arazilerini suluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement