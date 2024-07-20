Van\'ın Bahçesaray ilçesindeki hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde 12 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan 12 yaşındaki hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.