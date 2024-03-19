Van\'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Van'ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler yüksek kesimlerdeki yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı esnaflar ise iş yerinin önünde biriken karları temizledi.
Kardan dolayı 11 mahalle ve 10 mezra yolunun kapandığı ilçede, belediye ekipleri, kar küreme çalışması yürüttü.
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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hazırlanan ramazan yardım kolileri, Gürcistan'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Gürcistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtım töreni Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinin Marneuli'deki merkezinde düzenlendi. Başkent Tiflis'ten yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alan kentte yapılan törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov ile TDV yetkilileri katıldı. Marneuli'de yüzlerce aileye yardım kolisinin dağıtımının ardından AA muhabirine konuşan Göl, Gürcistan'da ihtiyaç sahiplerine Türkiye'nin yardım etmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Marneuli dışında ülkenin Batum ile diğer şehir ve bölgelerinde ihtiyaç sahibi insanlara ramazan dolayısıyla yardım ulaştıracaklarını aktaran Göl, 'Gürcistan'a 1300 civarında paket gönderildi. Bunun biz bölgelerde halka dağıtımını yapacağız. Bugün Marneuli şehrindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Batum ve bölgelerinde bulunacağız.' dedi. Göl yardım paketleri ulaştırılan insanlara Türk halkının selamını da ilettiklerini kaydederek, 'İnşallah bu faaliyetimiz, iki ülkenin halkları arasındaki kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin gelişmesine ve pekişmesine destek olur.' şeklinde konuştu. Ayrıca Batum ve Tiflis'teki camilerde de iftar vermeye devam ettiklerini aktaran Göl, işbirliğinden dolayı Gürcistan Müslümanlar İdaresi yetkililerine de minnettar olduklarını kaydetti.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 14 gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı buldu. Ele geçirilen tarihi objeler muhafaza altına alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Türkiye'nin geleneksel ve önemli bir komşu ve dost olduğunu belirtti. Radev, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'e devlet nişanı takdim ederken, ikili ilişkilerin pekiştirilmesine ve geliştirilmesine katkılarından dolayı teşekkür etti. Radev, Türkiye ile olan işbirliğinin güvenlik, enerji, ulaşım ve çevre koruması gibi alanlarda yeni çözüm arayışlarını gerektirdiğini vurguladı. Büyükelçi Sekizkök ise Türk yatırımlarının Bulgaristan'da arttığını ve ikili ticaretin büyüdüğünü belirtti.
Romanya'da Bükreş Maarif Okulu'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi ve Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilcisi'nin katıldığı törende, Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı ve şehitler anıldı.
Survivor 2024 All Star'da Yunus Emre ve Aleyna arasındaki dostluk son dönemde gündeme geliyordu. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de bu konuda iletişim ödülünde 'Aleyna'dan uzak dur' mesajı vermişti. Adada dışlanan Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi. Yunus Emre'nin yanıtı ise duyanları şoke etti.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus ilçesinde yapılan aile ve toplum sağlığı merkezinin açılışında devletin sağlık alanında attığı adımları anlattı. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ise sağlık politikalarıyla güçlü devletlerin anıldığını belirtti. Açılışa Almus Kaymakamı Emre Çömen, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'na ve bölgeye ulaşımı sağlayacak tramvay hattında çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeyi yerinde inceleyerek bilgi aldı. Projenin toplam uzunluğu 3,8 kilometre olup, tamamlanması planlanan hattın 2025 Temmuz'da hizmete alınması hedefleniyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ülke genelinde büyük teveccüh gördüğünü belirterek, "Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde, arkasından ise 2028'de iktidar olacağız" dedi.
Uşak'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili'nde hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı, törenle hizmete açıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kente önemli yatırımlar yaptığını vurguladı. Proje, 200 milyon liralık yatırım bedeliyle gerçekleştirildi ve 74 bin metrekarelik bir alana sahip. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projenin Antalya'nın her noktasına hizmet verebilmek amacıyla yapıldığını belirtti.
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