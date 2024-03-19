Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Van\'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Van'ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulan ilçede sürücüler zorlukla ilerlerken, bazı esnaflar iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Kar nedeniyle 11 mahalle ve 10 mezra yolunun kapandığı ilçede belediye ekipleri kar küreme çalışması yapıyor.

19.03.2024 17:27
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Van'ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler yüksek kesimlerdeki yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı esnaflar ise iş yerinin önünde biriken karları temizledi.

Kardan dolayı 11 mahalle ve 10 mezra yolunun kapandığı ilçede, belediye ekipleri, kar küreme çalışması yürüttü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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