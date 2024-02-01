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Van'ın Çaldıran Kaymakamı İran'da sınır güvenliği toplantısına katıldı - Son Dakika
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Van'ın Çaldıran Kaymakamı İran'da sınır güvenliği toplantısına katıldı

Van\'ın Çaldıran Kaymakamı İran\'da sınır güvenliği toplantısına katıldı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran'ın Makü kentinde düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı. Türker, toplantıda iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin önemini vurgulayarak, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Türker ayrıca, Çilli Serbest Ticaret Merkezi'nin açılması konusunda mutabık kalındığını ve halkın ekonomisine katkı sağlamasını temenni ettiğini söyledi.

01.02.2024 18:33
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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İran'da düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

İran'ın Makü kentindeki toplantıya katıldıklarını belirten Türker, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin önem arz ettiğini söyledi.

Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Türker, "Toplantıya karşılıklı dost ve komşu iki ülke anlayışı yansıdı. Sınır güvenliğinin sağlamasında iki ülkenin güvenlik güçlerine gösterdikleri azim ve gayretten dolayı teşekkür ederim. Özellikle her toplantıda dile getirilen ve bu toplantının da gündemi arasında yer alan Çilli Serbest Ticaret Merkezinin açılması için bir kez daha mutabık olundu. Buranın bir an önce açılarak halkın ekonomisine katkı sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda Türker'e, Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Mehmet Kurt da eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'ın Çaldıran Kaymakamı İran'da sınır güvenliği toplantısına katıldı - Son Dakika
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