Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümünü kutladı

Van\'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. Kuruluş Yıl dönümünü kutladı

Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli kabul etti. Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutlayarak, şehitleri rahmetle andı ve vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.

08.04.2024 17:48
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Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutladı.

Şehitleri rahmetle andığını belirten Sakarya, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.

Kaynak: AA

Sakarya, Çatak, Van, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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