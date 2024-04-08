Van\'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. Kuruluş Yıl dönümünü kutladı

Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutladı.
Şehitleri rahmetle andığını belirten Sakarya, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, patpat olarak bilinen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Cide ilçesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri, Osmanlı'dan günümüze uzanan 'zimem defteri' geleneğini sürdürerek, ihtiyaç sahiplerinin bakkaldaki veresiye borçlarını ödüyor. Başkan Gökhan Temur, bu yardımlaşma ruhunun geleceğe ümit verdiğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kazanan Süleyman Acar, düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Acar, Kızılcahamam'ın altın çağının başlayacağını belirtti.
Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fenerbahçe Kulübü, tatil edilen Süper Kupa maçı ve son dönemde yaşananlara dair dünya kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, adaletsizliklere karşı dik duracaklarını vurguladı ve Türk futbolunda yaşanan hukuksuzluklara karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
Yunusemre Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Semih Balaban başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda birçok konu görüşüldü ve yeni meclis üyeleri belirlendi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde çocukların süngeri yakması sonucu çıkan yangında bir gecekondu ve Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadelede kullandığı kamyonet zarar gördü. Dumandan etkilenen ev sahibine olay yerinde müdahale edildi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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