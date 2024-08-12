Van'ın Erciş ilçesinde 196 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde bir araçta 196 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
7 Ağustos'ta yabancı plakalı bir araçta narkotik dedektör köpeği "Patos" ile yapılan aramada, 9 paket halinde 196 gram esrar ile esrar yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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