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Van'ın İpekyolu Belediyesi, çocuklara yarıyıl etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
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Van'ın İpekyolu Belediyesi, çocuklara yarıyıl etkinlikleri düzenledi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi. Belediye tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe ilk ve orta okul öğrencileri katıldı. Çocuklar, çeşitli oyunlar, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlik sonunda çocuklara hikaye ve boyama kitapları hediye edildi.

Van\'ın İpekyolu Belediyesi, çocuklara yarıyıl etkinlikleri düzenledi
22.01.2024 - 16:17,
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Van'ın İpekyolu Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Berivan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ekinliğe ilk ve orta okullarda eğitim gören öğrenciler katıldı.

Çocuk oyunları, palyaço gösterileri ve yüz boyama etkinliklerini izleyen çocuklar, keyifli dakikalar yaşadı.

Etkinlik sonunda çocuklara hikaye ve boyama kitapları hediye edildi.

Kaynak: AA
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