Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Van\'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesinde bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

11.02.2024 18:23
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Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altıntepe Mahallesinde bir apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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